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Türk Silahlı Kuvvetlerince, 10-17 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 10-17 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.


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