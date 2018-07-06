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Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yurt içiyle Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yurt içiyle Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.


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