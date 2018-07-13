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Türk Silahlı Kuvvetlerince 6-12 Temmuz'da Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince 6-12 Temmuz'da Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 terörist etkisiz hale getirildi.


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