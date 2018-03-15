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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 08:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

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