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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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