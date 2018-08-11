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Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.


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