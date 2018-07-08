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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.


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Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
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