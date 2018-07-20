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Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4545 oldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4545 oldu.


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