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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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