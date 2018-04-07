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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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