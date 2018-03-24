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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.

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