"Türk Sineması Yaz Okulu" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe Yaz Okulu programları kapsamında İstanbul Şehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Sineması Yaz Okulu", 30 Temmuz'da başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Dragos Kampüsü'nde 19 ülkeden 23 genç sinemacının katılımıyla düzenlenecek program 2 hafta sürecek.

Yaz okulunda Osmanlı'ya sinemanın gelişinden, fantastik Türk sinemasına, sinemaya yön veren kadın sinemacılardan, belgesel sinemanın Türkiye'deki yolculuğuna kadar pek çok konu, sinema alanında önemli isimler tarafından ele alınacak.

Akademik programı İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından hazırlanan yaz okulunda, sinema alanında önemli öğretim üyeleri dersler verecek.

Akademisyenlerin sunuşlarının yanında, katılımcıların sektörde aktif olan yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı ve sinema eleştirmenleri ile buluşmalarının da sağlanacağı yaz okulu kapsamında ayrıca Türk sinemasının önemli yapıtlarının gösterimi gerçekleştirilecek.

Yaz okulu süresince Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü, Türker İnanoğlu Vakfı Sinema ve Tiyatro Müzesi, Türk Sineması Araştırmaları ve İstanbul Masumiyet Müzesi'nin de aralarında olduğu çeşitli geziler yapılacak.

