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Türk sinemasının efsanesi Sadri Alışık ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

Türk sinemasında derin iz bırakan Sadri Alışık, ölümünün 23.

Türk sinemasında derin iz bırakan Sadri Alışık, ölümünün 23. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Komedi ve dram alanlarındaki başarılı oyunculuğu ile göz dolduran ve hafızalara kazınan karakterleri canlandıran Sadri Alışık için Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene başta Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık olmak üzere yakınları, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Senarist, yönetmen ve yazar Sefa Önal, Sadri Alışık ile olan arkadaşlığı ve anılarını anlattı.
Törenin ardından açıklama yapan Kerem Alışık, babasına olan özlemini dile getirdi. Sadri Alışık’ı "halk" olarak nitelendiren Kerem Alışık, “Çok özlüyorum, çok özlüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar, derin, net ve kısa. Allah her şeyin çaresini, sabrını veriyor ama özlem duygusuna karşı biraz çaresiziz. Sesini, soluğunu, merhametini özlüyoruz. Duamızı, sevdamızı, vefamızı, çabamızı, sevgimizi kalbimizden ayırmadan başımızda taşımaya gayret ediyoruz. Sadri Alışık Türk sineması, Türk sanatı için çok önemli bir değer. Bence Sadri Alışık halktır, sinemadır” dedi.

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