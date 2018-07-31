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Türk şirket, Sudan'da altın arayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Türkiye'deki Denizli Şirketi, Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinde altın arama çalışmaları yapacak - Denizli Şirketi Genel Müdürü Şahin Tin: - "Altın arama ve çıkarma çalışmalarımızın iki ülkeye faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz"

Türk Denizli Şirketi, Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinde altın arayacak.

Sudan Maden Bakanlığından yapılan kısa açıklamada, Denizli Şirketi'nin, altın araştırma ve çıkarma konusunda Sudanlı "Business Haidar Mining" şirketi ile ortaklık anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Denizli Şirketi'nin Genel Müdürü Şahin Tin, bakanlıkta yaptığı açıklamada, üretim sürecini hızlandırmak istediklerini belirterek, “Sudanlı şirket ile ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz. Altın arama ve çıkarma çalışmalarının iki ülkeye faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz.” dedi.

2011'de Güney Sudan'ın ayrılmasının ardından petrol gelirini kaybeden Sudan, yeni arayışlara girmiş ve döviz gelirlerinin yüzde 80'ini oluşturan altına yönelmişti.

Sudan'ın altın üretimi geçen yıl 105 tona ulaşırken, bu yılın ilk altı ayında ise 63,3 ton oldu.

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