Türk şirketinden Kosova'da rüzgar enerjisine yatırım

PRİŞTİNE (AA) - "Air Energy" adlı Türk şirketinin, Kosova'nın doğusundaki Kamenica Belediyesi'ndeki Rüzgar Enerji Santrali kapsamında yapılan ilk rüzgar türbinlerinin açılış programı yapıldı.
Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Air Energy" şirketi, Kamenica Belediyesinde yapılan ilk rüzgar türbinleri nedeniyle açılış programı düzenledi.
Programa, Kosova Cumhurbaşkanı Ramush Haradinaj, “Air Energy” şirketi temsilcisi Müşfik Hamdi Yamantürk ve diğer yetkililer katıldı.
Başbakan Haradinaj, bu ziyareti, rüzgar enerjisindeki yatırımlar yönünde yapılan gelişmeler hakkında yakından bilgi sahibi olmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Alternatif enerjiye yatırım yapmak, Kosova için yararlı bir iştir." diye konuştu.
Kosova kurumlarının, yatırımcılar için 'doğru ortak' olacaklarına işaret eden Haradinaj, Kosova'yı seçerek buraya çok yeni ve gelişmiş teknoloji getiren "Air Energy" şirketine teşekkür etti.
“Air Energy” şirketi temsilcisi Yamantürk de bu şirketin 61 yıldır faaliyette bulunduğunu anımsatarak, bu ülkedeki projenin Türkiye dışında yaptıkları ilk projelerden biri olduğunu söyledi.
Kendilerinin Ukrayna'da da bu tür projeleri olduğu bilgisini paylaşan Yamantürk, "Bu yönde başka yatırımların da yapılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Projenin yatırım ortaklarından Sait Vokshi ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kosova Hükümeti'nin bu şirketin birçok diğer projesini de desteklemesi temennisinde bulundu.
Haradinaj, bu çerçevede projenin yatırım ortaklarıyla görüşerek, Kosova için öneme sahip olan bu alandaki yatırımlar hakkında bilgi aldı.
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