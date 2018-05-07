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"Türk şirketler Etiyopya'da 30 bin kişiye istihdam sağlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sert: - "Etiyopya'da 150 Türk şirketi var ve bu şirketler 30 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu şirketler ilişkilerin gelişmesinin ana omurgasını oluşturuyor"

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert, Etiyopya'daki yaklaşık 150 Türk şirketinin ülkede 30 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Sert ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya resmi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa’da önce Türk kurumlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla ardından da Etiyopyalı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Türk resmi kuruluşlarının ülkede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan ve Türk iş adamları ile fikir teatisinde bulunan AK Parti milletvekilleri, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi Doğu Avrupa Ülkeleri Dostluk Grubu milletvekilleriyle de ikili ilişkileri değerlendirdi.

Etiyopya'nın Doğu Avrupa Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanı Almaz Messele, ülkedeki Türk yatırımlarının önemine vurgu yaparak, son yıllarda yapılan karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da Türkiye ve Etiyopya'nın stratejik ortak olduğunu söyledi. Etiyopya'nın her zaman bağımsız kararlar aldığını hatırlatan Ulusoy, Türkiye'nin Etiyopya'nın bölge barışı ve mülteciler için gösterdiği çabalara destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

- FETÖ anlatıldı

Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya da Etiyopyalı vekillere, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'de yargı ve askeri kurumları ele geçirerek darbe girişiminde bulunduğunu anlatarak, bu örgütün eğitim şemsiyesi altında farklı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öte yandan meclisteki toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sert ise iki ülke ilişkilerinin gittikçe güçleneceğine inandığına dikkati çekerek, gelecekte de hem kazan kazan ilişkisi içerisinde hem de ahlaki ve insani alanda bunun ileriye taşınacağını vurguladı.

"İlişkilerin sadece bürokratik ya da siyasi değil ekonomik olarak da gelişmesi gerekiyor." diyen Sert, Türk iş adamlarının ülkedeki en büyük yabancı yatırımcılar olduğunu belirtti.

Sert, "Etiyopya'da 150 Türk şirketi var ve bu şirketler 30 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu şirketler ilişkilerin gelişmesinin ana omurgasını oluşturuyor." diye konuştu.

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