Türk Sivil Havacılık Akademisi açıldı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Avrupa Birliği desteğiyle yapımını tamamladığı Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc tarafından gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nın karşısındaki alanda faaliyete geçen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışına Bakan Ahmet Arslan'ın yanı sıra, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma, Bakan Arslan, akademinin Türkiye ve AB tarafından ortak finanse edildiğini kaydederek, küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden olduğunu söyledi.

ULAŞIMDA COĞRAFİ KONUMUN VERDİĞİ AVANTAJA VURGU

Türkiye'nin coğrafi konumunun verdiği avantajla dünyadaki birçok ülkeye kısa sürede ulaşım sağlanabildiğinin altını çizen Arslan, Türkiye'nin bu kapsamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'den 3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye ulaşılabildiğini, bu ülkelerin yıllık GSYH'sinin 35 trilyon dolar olduğunu anlattı. Bu GSYH'den oluşan ticaret ve taşımadan yararlanmada havacılığın önemine değinen Arslan, bu ufukları çerçevesinde havacılıkta 15 yılda büyük adımlar attıklarını ifade etti.

Son yıllarda sivil havacılığın önemli bir gelişme kat ettiğini vurgulayan Bakan Arslan, "15 yılda geniş ufkumuz ile Türk sivil havacılığı büyük bir atılım gerçekleştirdi. İlk yaptığımız havacılık sektörünün serbestleşmesiydi. Bugün THY sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Bu bizim gururumuz. Ancak sivil havacılığın gelişmesine bağlı olarak başka havayolu şirketlerimiz de büyüdü ve güçlendi." diye konuştu. Son 15-16 yılda havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerden bahseden Arslan, 2 merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen iç hat seferlerinin bugün 7 merkezden toplam 55 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, dış hatlarda ise 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlenirken bugün itibariyle 122 ülkede 307 noktaya ulaşıldığını anlattı.

Arslan, "Dünyada ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmayacak' dedik. Bu hedef çerçevesinde Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline gelindi." şeklinde konuştu. Bu gelişmeler gölgesinde 2002 yılında 34,4 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyona ulaştığını belirten Arslan, bu yılki hedeflerinin 200 milyonun üzerine çıkmak olduğunu söyledi.