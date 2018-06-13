Türk STK'dan Afganistan'a ramazan yardımı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk sivil toplum kuruluşlarından (STK) Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan yardımları programı kapsamında, Afganistan'daki Samarkand Derneği aracılığıyla 250 aileye gıda yardımında bulundu.
Samarkand Derneği Başkanı Naim Mahdum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşir Derneğinin gönderdiği gıda yardımını Belh, Cüzcan ve Faryab vilayetinde önceden tespit edilen 250 yoksul aileye dağıttıklarını belirtti.
Söz konusu vilayetlerde çatışmalar ve kuraklık nedeniyle binlerce ailenin evlerinden olduğunu ifade eden Mahdum, bu ailelerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Mahdum, yardım paketlerinde yağ, pirinç, mercimek, çay, makarna, salça ve şeker bulunduğunu söyledi.
Yardım paketlerinden almaya gelen Rona Habibi de ''Afganistan'da yaşanan kuraklık ve işsizlik nedeniyle binlerce aile geçinemiyor. Bizi böyle bir günde de yalnız bırakmayan Türk halkına ve Türkiye devletine teşekkür ederiz.'' dedi.
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