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İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir balıkçı teknesi karşısına çıkan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki balina, balıkçıları şaşırttı. Balıkçılar ilk kez kıyıya bu kadar yakın balina gördüklerini belirtti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz ise Türk sularında yaşama şansı bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

Kızılada açıklarında balinayı gören balıkçı Arif Arıkan ve arkadaşları bir süre balinayı izledikten sonra, tekne ile balinaya yaklaştı. Zaman zaman heyecanlı anlar yaşayan balıkçılar, balina ile geçirdikleri dakikaları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

"BALİNANIN BOYU 10 METRENİN ÜZERİNDEYDİ"

Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de yılın bu aylarında bölgede balina gördüklerini söyledi. İlk kez kıyıya bu kadar yakın bir balina gördüklerini belirten Arıkan, “Açık denizde tatbikat var. Savaş gemileri nedeniyle bu kadar kıyıya yaklaştığını tahmin ediyoruz. Balinanın boyu 10 metrenin üzerindeydi. Bizimle birlikte uzun süre seyretti. Biz daldığı sırada kuyruğunun fotoğrafını çekmek isterken uzaklaştı” dedi.

AKDENİZ'DE NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz ise, görüntülerdeki balinanın “kaşalot” ya da “ispermeçet” olarak bilindiğini söyledi. Filiz, Akdeniz’de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye balina Arif Arıkan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Prof. Dr. Halit Filiz ise Türk sularında yaşama şansı bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti. cümlesini kullanmışlar bu balina sakın intihar etmek için gelmiş olmasın
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