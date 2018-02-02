Türk Tabipler Birliği soruşturmasında son dakika gelişme!

Ekipler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C, Ali E, avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TTB’ye tepki göstermişti: “Bu terörist sevicilerin bugüne kadar ‘Barışa evet’ dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler.”

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek Afrin operasyonuna karşı çıkan TTB hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.

Soylu, TTB’nin doktorlardan müteşekkil olduğunu ve öğrenim gördükleri okulların parasını halkın verdiğini söylemiş, “Türkiye’ye en zor zamanında arkadan hançer saplansın diye bunu vermedi” diyerek TTB’ye açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını belirtmişti.