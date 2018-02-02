HABER

Türk Tabipler Birliği soruşturmasında son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bildirisi ile ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce Türk Tabipler Birliği Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 yönetici gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekipler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C, Ali E, avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. TTB, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından YPG hedeflerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin ‘savaş bir halk sorunudur’ tanımlaması yapmıştı. TTB, yayımladığı açıklamada Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TTB’ye tepki göstermişti: “Bu terörist sevicilerin bugüne kadar ‘Barışa evet’ dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler.”

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek Afrin operasyonuna karşı çıkan TTB hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.

Soylu, TTB’nin doktorlardan müteşekkil olduğunu ve öğrenim gördükleri okulların parasını halkın verdiğini söylemiş, “Türkiye’ye en zor zamanında arkadan hançer saplansın diye bunu vermedi” diyerek TTB’ye açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını belirtmişti.

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor gözaltı Türk Tabipler Birliği Son dakika

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 30 yorum
Hahahahahah Gıkı cikanin hapse atildigi yere de geldik cok sukur, bemim dusuncemden degilsen ya terorist ya fetocusun zamanina hosgeldiniz
terorden vede teroristten yana aciklama yapan vatan hainidirr
Doktorlugunu yap hainlige gerek yok
hepsini alın Dr kalmasın ileri demokrasi
Ne kadar da milliyetçi oldu akp,sanki devlet kurumlarından t.c.yazisini ben sildim,alayı takiyeci bunların.
çıksın dağa orada bağırsın bakalım noluyo
Bunları Kilis e sürmek lazım..roketler tepelerine indikçe savaşa hayır desinler dursunlar..
Daha beter olsunlar. Devlet, millet düşmanları. Bizim verdiğimiz vergilerle, bize millete havlıyorlar. Verin Mehteri.... ????????????????????????????????????????????????????????
doktor asker hukukçu eğer düzene hırsızlığa yolsuzluğa sahtekarlığa karşıysa haindir ülkemizde doktorlar iş yapmıyorsa sapık dindarlarımız var muska kurşun döktürme var olmadı hamastan talibandan barzaniden israilden katardan doktor getiririz be hah ha hah ha
EY TABİPLER BİTLİĞİ SAVAŞA KAN DÖKÜLMESİNE BENDE KARŞIYIM. SÖZ KONUSU ÜLKEMSE SYN M YAZICI OĞLUNUN DEDİĞİ GİBİ VATANIMA ZARAR VEREN EVLADIM OLSA ŞAH DAMARINI KESERİM AKILLI OLHAİN OLMA NOKTA
Herkez haddini bilecek Hakimiyet Tabirler ve birliğinin değil milletindir. kimin ne zaman cezalandırılacağına Millet karar verir.
ACABA BU SÖZDE DOKTORLAR KENDİ GÖREVİNİ YAPARKEN DE AYNI HASSASİYETİ GÖSTERİYORLAR MI. BU GÜRUHLARIN İLK GÖREVİ T.T.BİRLİĞİ ADINI VE TÜRK KELİMESİNİ KAMUFLAJ YAPARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ARKADAN HANÇERLEYEREK BÖLMEK İÇİN ZEMİN HAZIRLAMAKTIR. İKİNCİ GÖREVİ DE, İHANETTEN ARTA KALAN ZAMANLARDA SAĞLIK HİZMETİ VERMEKTİR.
Hazımsızlık ve Faşizm.
savaşa karşıyım demek ne zaman suc oldu insan olan zaten savaşa karşıdır
@karakemal1944 düşman saldırınca ülkeyi teslim etmek için söylerler
geç gelen doğru davranış savaş..bu duruma getiren de akp hükümeti dır..bozup yapan mühendisler gibi..önce boz sonra yap seni iyi mühendis sansınlar uyanıklıgi
Akp'li olmayan herkes ya terörist ya da haindir. Ver mehteri
DOKTORA YAPILAN SALDIRIYI KINA ANCAK ÜLKEMİZE VE ASKERİMİZE YAPILAN SALDIRILARI DESTEKLE. PERHİZ LAHANA TURŞUSU.
Ülke de işsizlik mevcut dünya nın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz cumhurbaşkanı kendi gibi düşünmeyeni içeri atıyor ilginç
Anarşist eylemlerde sahra hastaneleri kuran TTB asker polis halk terörle karşı karşıya kalınca kılını kıpırdatmaz
yapılanlar az bile... bu meslek kuruluşları nedense işleri ile ilgili bu ülkeye bi faydaları yok.. üyelerini sömürüyorlar.. Ayrıca üyelerinin siyasi görüşünü temsil etme haklarını da nerden buluyorlar. Aslında üyelerin herbiri de bunlara dava açmalı. Bunlar bu ülke menfaatine çalışmıyorlar. 6 senedir suriyede savaş varken nerede idiniz. Bu görüşlerinizi abd ve ab ülkelerinde yapın da görelim. Sizi kapı dışarı atarlardı. ttb ve tmmob bu konularda konuşma hakları yoktur. üyelerinin görüşlerini yansıtamazlar. TTB ve TMMob olarak uluslararası kabul gören mesleki bir spezifikatıonunun var mı yok..
dişarıdaki hainler belli önemli olan içerideki hainler onlar da kenfilerini göstermeye başladı kendilerine sözde sanatçı aydın doktor v.s lakaplar takmış hep bu milletin parası ilgisi ile biryerlere gelmiş garip bir toplulük
Evet.. Devlet ciddi olduğunu göstermektedir.. Her kafadan bir ses çıkamaz.. Siyasetçi kendi işine bakacak, doktor kendi işine bakacak.. Hiç kimse bilmediği konuda konuşmayacak.. Eğer bir fikri varsa seçimlerde bunu sandığa yansıtacak.. Bende doktorların eksikliklerini görüyorum.. Ama bu bana göre.. Muayene sırasında itiraz edince burda doktor benim diye suratıma dik dik bakıp racon kesiyorlar.. Buda böyle bir şey işte.. Herkes konuşma özgürlüğünü "ukalalık"la karıştırmaya başladı.. Çoluk çocuk bile ülke yönetimine karışır oldu.. Herkes haddini bilecek..
Bu güzide kurumların yönetiminde ne kadar bölücü ve vatan düşmanı sözüm ona dr. varmış..isminin önünde sıfat olması kanı bozuk degildir anlamına gelmiyor..yahu sevmiyorsanız gidin başka ülkeye sizi zorla tutan yok..
Biri gelir memleketi demir ağlarla donatır,biride gelir demir parmaklıklarla donatır...
fetocular bitti savaş bitti kadına şiddet bitti suriyelilerin sorunu bitti sanki ne demişler bu insanlar herkes herşeyi söylüyor alın kerkezi evinden kendi yanlışlarınızı kapamk için gündem yaratırsınız.
ARTIK..HERKES YAZDIĞINA..PAYLAŞTIĞINA..KONUŞTUĞUNA DİKKAT ETSİN....
SIRA DOKTORLARAMI GELDİ HAYDİ BAKALIM KILIÇTAR OGLU BUNLARIN HAKKINI SAVUNMAK SANA DÜŞTÜ BU ADAMLAR GERÇEKTEN BU VATANA MESLEKLERİNE İHANET ETMİŞLERSE SÖZÜMÜZ YOK YOK ETMEMİŞLER VATAN PERVER YEMİNLERİNESAGDIKLARSA GÖREV SANA DÜŞÜYOR KEMAL KILIÇTAR OGLU SENDEN BAŞKA MUALEFETTE KİMSE KALMADI
doktorları kusturmeyın zaten fakı dr ve ilçaş parası yuzunden öluyor hale bır kanser kalp şeker gıbı hastalık ıseallaha emanet delet hastanelerı çokaz
BU ÜLKEDE HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMIŞ OLSA, ÜLKEMİZ SÜT LİMAN OLUR.
Diğer Haberler
HDP Varto İlçe Başkanı tutuklandı

HDP Varto İlçe Başkanı tutuklandı

Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

Furkan Vakfı'na kayyum atandı!

İHA tespit etti, helikopterle sevk edilen JÖH'ler etkisiz hale getirdi

İHA tespit etti, helikopterle sevk edilen JÖH'ler etkisiz hale getirdi

Duayen müzisyen İlham Gencer'den arabesk ve jazz'a yeni yorum!

Duayen müzisyen İlham Gencer'den arabesk ve jazz'a yeni yorum!

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek

Erdoğan'ın konuğu Yağız bebek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.