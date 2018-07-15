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Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:42 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir kısa film hazırladı.

Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmi

İstiklal Marşı’nın “Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.” dizeleriyle başlayan filmde, geçmişten bugüne Türk devletlerinin karşılaştığı iç ve dış tehlikelere ve Türkler için vatan ve istiklal kavramlarının önemine dikkat çekiliyor. (İHA)

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