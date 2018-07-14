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Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:19 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu tarafından 15 Temmuz'un ikinci yılında "kahraman şehitlere" ithaf edilen video hazırlandı - 15 Temmuz'da milletin verdiği mücadeleye görsellerle dikkat çekilen videoda, "Selçuklular döneminin Haşhaşileri, bugünün FETÖ'südür" ifadesi kullanıldı

Türk Tarih Kurumu tarafından 15 Temmuz'un ikinci yılında "kahraman şehitlere" ithaf edilen video hazırlandı.

İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı / Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı / Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizeleriyle başlayan videoda, "Milli ve manevi değerlerinden, kültür ve medeniyetinden kopmuş milletlerin sadece devletlerini değil kendi varlıklarını da kaybettikleri görülür. Dünya tarihinde çok az millete nasip olan büyük devletler kurma, kalıcı medeniyet inşa etme irade ve mahareti milletimizin özünde mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Büyük Hun Devleti Hakanı Mete'nin, "Benden eğerimi isteyin vereyim. Atımı isteyin vereyim. Çadırımı isteyin vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermesin." sözü aktarılarak, bu ifadelerle vatan ve istiklalin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

15 Temmuz'da milletin verdiği mücadelenin görsellerle de işlendiği videoda, "Selçuklular döneminin Haşhaşileri, bugünün FETÖ'südür." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de ilki 1960'ta olmak üzere bir dizi darbe yapıldığı anımsatılan videoda, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği cesaret vurgulandı.

Video, çeşitli animasyonlarla da desteklenirken, "Bu kutlu yolda şehadet şerbetini içenlere selam olsun. Aziz şühedamıza, rahmet, minnet ve şükranla. Sağ olsun milletimiz, var olsun devletimiz." mesajına yer verildi.

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15 Temmuz Türk Tarih Kurumu

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