Türk Telekom 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

Türk Telekom, Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını Türk bayrağı açarak "19 Mayıs 1919-Samsun" koreografisi oluşturarak kutladı.

İlkadım ilçesinde bulunan sahada bir araya gelen 300 Türk Telekom personeli, Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99'uncu yıl dönümünde Türk bayrağı açtı ve kartonlarla "19 Mayıs 1919 Samsun" yazdı. Koreografi, drone ile havadan görüntülendi.

Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Baki Günay, AA muhabirine, 19 Mayıs 1919 tarihinin Samsun için çok önemli olduğuna işaret etti.

Bu yıl 19 Mayıs 1919'u farklı bir şekilde kutlamak istediklerini dile getiren Günay, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 99'uncu yıl dönümünde 300 personelimizle kartondan 'Türk Telekom, 19 Mayıs 1919-Samsun' yazısı yazarak Türk bayrağı açtık. İnşallah 100'üncü yılı daha farklı bir etkinlikle kutlayacağız" dedi. (AA)

