Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Elbette 'Durmak yok.' diyerek yürüyoruz. Daha yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var." dedi.

Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

16 yıldır kutlu yürüyüşte Başbakan Yıldırım'ın yanında mesai arkadaşı olarak sektörün ülke için ne kadar önemli olduğunu gördüğünü belirten Arslan, Yıldırım'ın açtığı yoldan aynen devam ettiklerini söyledi.

Arslan, "Elbette 'Durmak yok.' diyerek yürüyoruz. Daha yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Türk Telekom, dün olduğu gibi bugün de bu yürüyüşün öncülerinden olacak. Onların yolu, sizin belirlediğiniz hedefe yürüyen yol. O yolu birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

- "Gayrimenkul alanında 1 milyar 645 milyon lira yatırım yaptık"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany de şirket olarak, yıllardır Türkiye'nin dijital dönüşümü için çalıştıklarına işaret ederek, gayrimenkul alanında 1 milyar 645 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.