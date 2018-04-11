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Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi 150 gönüllü üyesiyle Türkiye’nin hizmetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Türk Telekom’un gönüllü çalışanlarından oluşan Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi özelinde bir film hazırlandı.

Türk Telekom’un gönüllü çalışanlarından oluşan Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi özelinde bir film hazırlandı. Hazırlanan filmde, 2011 Van Depremi’nde enkazdan sağ çıkarılan bir depremzedenin hissettikleri aktarıldı. Türk Telekom tarafından hazırlanan film ile TTAKE’nin nice canları kurtarmak için çalıştığı mesajı veriliyor.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde, sivil arama kurtarma ekiplerinin hayat kurtarmadaki rolü giderek artıyor. Bu anlamda Türk Telekom çalışanlarının gönüllü olarak oluşturduğu Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE), bir tanıtım filmi hazırladı. Filmde, 2011 yılında Van Depremi’nde enkaz altındayken Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarılmış bir babanın hikâyesi konu edildi. Doğum günü kutlaması görüntüleriyle başlayan filmde, 7 yıl önce Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi tarafından depremden kurtarılmış babanın yeniden hayata dönüşü canlandırıldı.

Depremzedenin ailesiyle yaşadığı mutlu anlar, ikinci bir şansın tadını nasıl çıkardığı, enkazdan kurtarılma anı kare kare filme yansıtıldı. Ayrıca filmde Van Depremi’nde, Karadeniz’de yaşanan sellerde, yakın zamanda yaşanmış afetlerde görevini başarıyla yerine getiren TTAKE’in çalışmalarına, tatbikatlarına, eğitimlerine, ekip ve teçhizat görüntülerine de yer verildi.

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