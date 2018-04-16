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Türk Telekom, "Günışığı" projesini okullara taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Türk Telekom, "Okulumda Günışığı" projesiyle az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere eğitim verecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, "Herkes için erişilebilir iletişim" prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği "Günışığı" projesini, az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Okulumda Günışığı" projesiyle sürdürecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "Okulumda Günışığı" projesi kapsamında az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere "Az Gören Eğitimi" konusunda dersler verilecek.

"Okulumda Günışığı" projesi doğrultusunda, 2 yıl ve 4 eğitim sezonu boyunca sürecek eğitimler için Türkiye'nin farklı bölgelerinden 11 il ve 50 okul seçildi.

Yapılacak teorik ve uygulamalı çalışmalarla, az gören çocukların gelişimleri desteklenerek tamamen görme engelli ve az gören arasındaki farkı gösteren eğitsel uygulamalar yapılacak. Böylelikle az gören kavramının ülke düzeyinde kabul görmesi sağlanırken, az gören çocukların öğrenim olanakları geliştirilecek.

Eğitimlerde az gören çocukların sisteme dahil edilerek akranlarıyla aynı sosyal ve akademik ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri, ailelerin konuyla ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Eğitimler için öncelikli olarak belirlenen iller arasında Kars, İstanbul, Kütahya, İzmir, Siirt, Uşak, Ordu, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Tekirdağ yer alıyor.

Yöneticiler, branş öğretmenleri ve destek öğretmenleriyle yapılacak uygulamalı dersler ve görsel sunumlarla eğitsel değerlendirme ve eğitim süreçleriyle ilgili seminerler düzenlenecek.

"Okulumda Günışığı" projesi uygulama sonuçları, okullar düzeyinde raporlandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılacak.

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