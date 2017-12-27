HABER

Türk Telekom Muud'da aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:03 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un, marka yenilemesi sonrasında aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Muud markasıyla tanıtılan dijital müzik platformunun yenilenmesiyle aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Muud, 4 milyon şarkılık yerli-yabancı şarkı arşivi ve yeni albümleri sunduğu yapısıyla 2017 yılında da dijital müzik sektöründe dikkati çekti.

Kullanıcılarına, farklı müzik türlerinde aradıkları şarkılara erişme ve müzik dinleme olanağı sağlayan Türk Telekom'un dijital müzik platformunda 2017 yılında müzikseverler en çok "İhanetten Geri Kalan" şarkısıyla Sezen Aksu'yu dinledi.

Çevrimdışı müzik dinleme imkanının dışında "mutlu, neşeli, hüzünlü, aşık, nostaljik, hareketli, sakin" gibi farklı ruh hallerine göre reklamsız ve yüksek kalitede müzik dinleme deneyimi sunan Muud'da, "en uzun süre zirvede kalanlar" listesinde Buray, Sıla ve Inna yer aldı.

2017 yılında Türk Telekom'un güçlü internet teknolojisi ile sunduğu müzik platformunda en çok dinlenenlerde Sezen Aksu'yu takip eden isimler ise "Sen Olsan Bari" şarkısıyla Aleyna Tilki ve "Yolla" şarkısıyla Tarkan oldu.

Platformda en çok dinlenen albümler listesinde ise Sezen Aksu'nun "Biraz Pop Biraz Sezen" albümü ilk sırada yer alırken, Buray'ın "Sahiden" albümü ikinci sırada yer aldı.

- En çok dinlenen yabancı sanatçı; Ed Sheeran

Türk Telekom, Eylül 2017'de yüksek kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik platformuMuud'u daha da güçlendirerek, müzikseverlerle buluşturdu.

Muud'una ve kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş kullanıcıların sevdiği türlere göre şarkılar sanatçılar, etkinlikler, haberler kısacası müzikle ilgili her şeyi kullanıcılarına sunarak müzik dinleme deneyimini yeni teknolojilerle birleştirdi.

Türk Telekom'un, dijitalleşmeyle birlikte müzikseverlerin daha da artan beklenti ve taleplerine göre yenileyerek geliştirdiği müzik platformu Muud'un yeni yüzü kullanıcılar tarafından beğenildi. Büyük bir yeniliğe imza atarak müzik platformunun adını ve içeriğini değiştiren Türk Telekom'un, marka yenilemesi sonrasında aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı.

Kullanıcılarına "moduna göre özgürce müzik" deneyimi sunan Muud, ayrıca müzik piyasalarına ait haberlerin ve şarkı listelerinin de yer aldığı bölümlere müzikseverler ilgi gösteriyor.

Müzikseverlerin, global anlamda da büyük ilgi gören şarkıları kolayca dinleme imkanı bulduğu Muud'da kullanıcıların en çok dinlediği yabancı sanatçı tüm dünyada oldukça popüler hale gelen "Shape of You" şarkısıyla Ed Sheeran oldu. Ed Sheeran'ı takip eden isim Rihanna olurken, en çok dinlenen yabancı grup ise Clean Bandit oldu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!

Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

Köylüler korkudan ne yapacağını şaşırdı! Dalga dalga göçtü!

Köylüler korkudan ne yapacağını şaşırdı! Dalga dalga göçtü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.