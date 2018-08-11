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Türk Telekom Muud’un en çok dinlenenleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

Müzikseverlere “moduna göre özgürce müzik” deneyimi yaşatan Muud’da kullanıcılar temmuz ayında en çok Soner Sarıkabadayı dinledi

İSTANBUL (AA) - Müzikseverlere “moduna göre özgürce müzik” deneyimi yaşatan Muud’da kullanıcılar temmuz ayında en çok Soner Sarıkabadayı dinledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud’da, müzikseverlerin Temmuz ayında en çok dinlediği sanatçı ve eserleri belli oldu.

Soner Sarıkabadayı’nın haziran ayı sonunda dinleyicileriyle buluşturduğu “Boza Boza” ilk sıraya yerleşti. Yayınlandığı günden bu yana en çok arananlar arasında yer alan, Mustafa Sandal ve Eypio düeti “Reset” ise Muud kullanıcılarının temmuz ayında en çok dinlediği ikinci şarkı oldu.

Yıldız Tilbe'nin “Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde de en çok dinlenen yorumlardan olan ve Muud’da da en çok dinlenen arasında, Aleyna Tilki’nin seslendirdiği “Yalnız Çiçek” üçüncü sırada yer aldı.

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- Türk pop müziği temmuzda en popüler tercih

Dinleyiciler tarafından en çok tercih edilen müzik türü olan Türk pop müziğinde ise Merve Özbey “Vuracak”, Soner Sarıkabadayı “Tarifi Zor”, Edis “Buz Kırağı”, Berkay “Ben Sadece”, Demek Akalın “Canıma da Değsin”, Aylin Coşkun ve Hande Yener düeti “Manzara” ile Hakan Peker “Unutuluyor mu Aşklar?” temmuz ayı boyunca en çok dinlenen parçalar oldu.

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