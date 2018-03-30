Türk Telekom sosyal bilimler lisesinde

Hakkâri Müftülüğü tarafından il merkezindeki bütün ortaokul ve liselerde oluşturulacak olan "Diyanet Yayınları Köşesi"nin startı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde verildi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte gittiği Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Vali Toprak, Hakkâri Müftülüğü tarafından 2018 yılı eylem planı kapsamında Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde oluşturulan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlarından oluşan yaklaşık 50 çeşit kitabın yer aldığı Diyanet Yayınları Köşesi’nin açılışı yaptı. Açılışta bir konuşma yapan Vali Toprak, Müftülük ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin başlangıç aşamasında bir araya geldiklerini söyledi. Vali Toprak,"Biliyorsunuz geçen sene ve evvelki sene okullarımızın kitap yönünden zenginleştirilmesi, çocuklarımızın daha aydınlık şekilde bilgiye dayalı düşünce sahibi olabilmeleri amacıyla birçok okulda kütüphane bölümleri açtık. Emniyet Müdürlüğümüzün de bu konularda katkısı oldu. Biliyorsunuz bu hafta da kütüphaneler haftası. Kütüphanelerin varlığı bir toplumun ilerlemesi, bilinçlenmesi, her şeyin farkında olması yani hazineye sahip olması demektir. Tabi biz bunların sadece belli bir yerde koca bir ilde sadece bir yerde değil yerine göre okulların uygun bölümlerinde de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hatta velilerimizin de istifadesine sunulacak ortamlar olmasını arzu ediyorduk. Bu kapsamda müftülüğümüz hepsi Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından oluşan 50 çeşit güzel bir setle bu okulda dağıtıma başlıyoruz. Kısa bir göz gezdirme imkânı bulduk. Eserlerin hepsi gerçekten birbirinden kıymetli. Bu eserler, hem dinimizi ahlakımızı doğru bir şekilde öğrenme uygulama imkânı hem de gençlerimizi ve insanlarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan önce bilinçlendirip sonrada korunmasına yönelik çok faydalı eserlerdir. İnşallah bütün ortaokul ve liselerimize dağıtacağımız bu eserlerimiz gençlerimizin milliyetlerine, maneviyatlarına geleneksel değerlerine, dinlerine ve bunlarında sonucu olarak da iyi ahlak sahibi olmalarına vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenleri de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Hakkâri Müftüsü Faruk Gürbüz ise, geçen sene "Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile imzaladıkları protokolle cami ve Kur’an kurslarında "Semt Kütüphaneleri" oluşturduklarını anımsattı. Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katkılarıyla İlimiz Merkezindeki ortaokul ve liselerde Diyanet Yayınları Köşesi oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Gürbüz, "Bu hafta da kütüphaneler haftası olması münasebetiyle de böyle bir anlamlı günde kitap dağıtımının startını bu okulumuzda vermek istedik. İlimiz merkezindeki bütün ortaokul ve liselerin yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumu, Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği, Gençlik Merkezi, Cezaevi ve Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünde de Diyanet Yayınları Köşesi oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra Diyanet Yayınları Köşesi’ni gezerek kitapları inceleyen Vali Toprak, ardından hazırlık sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.