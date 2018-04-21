Türk Telekom Teknoloji Seferberliği Projesi Adıyaman’da kadınlarla buluştu

Adıyaman’da ki kadınlara Türk Telekom’un Teknoloji Seferberliği Gezici Eğitim Tırında internet anlatıldı.

Türk Telekom, 24 il’de 34 farklı noktada gerçekleştireceği Teknoloji Seferberliğinin 4. durağı Adıyaman oldu. Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi önünde konaklayan Teknoloji Seferberliği Gezici Eğitim Tırındaki eğitimlere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Tırdaki eğitimlere ilgi fazla olunca, ek bir sınıf açıldı. Adıyaman’da ki kadınlara internet ile ilgili bilinmeyenler uzmanlar tarafından anlatıldı. Anneler eğitimlere katılırken, çocukları ise boyama etkinliği ve balonlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Eğitimlere katılan kadınlar düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk Telekom’a teşekkür etti. Proje ile ilgili yazılı bilgi veren Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “İlk etabını geçen sene 5 bin kadına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz projenin ikinci döneminde toplam hedef iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak olacak. Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, internette ben de varım diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkanlarını anlatacağız. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, kadınlara teknoloji ile hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere yola çıkan Türk Telekom Teknoloji Seferberliği Gezici Eğitim Tırında verilen eğitimlerde, internet ile ilk defa tanışan kadınların heyecanlı oldukları gözlendi.

Çeşitli yaş gruplarından kadınların katıldığı eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verildi.