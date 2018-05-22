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Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini İstanbul Esenyurt’ta açtı - Türk Telekom’un, 130 milyon TL yatırım ile toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde devreye aldığı Esenyurt Veri Merkezi, 10 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük veri merkezi olarak hizmet verecek - Türk Telekom Üst Yöneticisi Doany: - "Ülkemizden çıkıp yurt dışında saklanan verinin yurt içinde saklanarak ülkemizde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini İstanbul Esenyurt’ta açtı. Türk Telekom’un, 130 milyon TL yatırım ile toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirdiği Esenyurt Veri Merkezi, 10 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük veri merkezi olarak hizmet verecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı. Yüksek güvenlik teknolojileri ile donatılan merkez aynı zamanda İstanbul Yeni Havalimanı'na en yakın veri merkezi olma özelliği ile de öne çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük beyaz alan büyüklüğüne sahip merkezin açılışı ile birlikte, kurumsal müşterilerine sağladığı güvenli, yedekli ve yüksek hızlarla erişilebilir veri merkezi hizmetlerini genişletecek olan Türk Telekom, Esenyurt Veri Merkezi’nde sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak.

- "Dünyadaki veri merkezi ihtiyacı hızla artıyor"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, Türkiye’nin en büyük beyaz alan büyüklüğüne sahip Esenyurt Veri Merkezi’ni sadece Türkiye’nin değil bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Teknoloji baş döndürücü bir hızda gelişirken 5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şebekeler, akıllı şehirler gibi yenilikçi teknolojilerin hızla yaygınlaşması sonucu dünyadaki veri merkezi ihtiyacı da büyük bir hızla artıyor. Veri merkezi kurulumu, şirketler için büyük bir maliyet kalemi. Kurumsal firmalar artık bu maliyet kalemine katlanmak yerine, çok daha düşük maliyetlerle yüksek güvenlikli, bulut tabanlı, anahtar teslimi dış kaynaklı çözümleri tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni merkez ile Türk Telekom’un beyaz alan büyüklüğünün 4 katına çıktığını belirten Doany, verilerin sağlıklı bir şekilde depolanabilmesi ve taşınabilmesi için gerekli en önemli ihtiyacın fiber altyapının sağladığı yüksek hız olduğunu kaydetti.

- "Benzersiz bir erişim kalitesi sunan bir veri merkezi kurduk"

Türk Telekom’un 262 bin kilometrelik güçlü fiber altyapısıyla ülkenin iletişim ağının ana omurgasını oluşturduğunu anımsatan Doany, şu bilgileri verdi:

"Sayıları 42 milyonu aşan abonemize hızlı ve kesintisiz iletişim sağlamanın yanı sıra veri işleme ve depolama konularında da öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Gayrettepe, Güneşli, Ahlatlıbel, Ümraniye ve Ümitköy’den sonra Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak toplam beyaz alan büyüklüğümüzü 4 katına çıkardık. Yeni merkezimizle birlikte kurumsal müşterilerimize veri saklama, bulut ve siber güvenlik hizmetlerini hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde alma ayrıcalığını yaşatacağız.

Türk Telekom olarak, bölgedeki tüm ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve yüksek güvenlik standartlarında benzersiz bir erişim kalitesi sunan bir veri merkezi kurduk. Bu sayede ülkemizden çıkıp yurt dışında saklanan verinin yurt içinde saklanarak ülkemizde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Doany, Esenyurt Veri Merkezi'nin, kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve fiziksel risklere uzaklık kriterleri göz önünde bulundurularak seçilen konumuyla da ön plana çıktığını ifade ederek, merkezin konumu belirlenirken pek çok kriterin yanı sıra, olası risk faktörlerini en aza indirmek amacıyla 1. derece deprem bölgesi dışında yer almasına da özellikle dikkat ettiklerini aktardı.

Doany, merkezin veri güvenliği açısından da üstün teknolojilerle donatıldığına dikkati çekerek Türkiye’nin en büyük DDOS koruma altyapısı ile en güvenli veri merkezi hizmetini sağlayacaklarını ifade etti.

- "Tier3 Dizayn Belgesi aldık"

30 MVA gücünde enerji altyapı kapasitesine sahip merkezin, İstanbul Yeni Havalimanı'na en yakın veri merkezi olacağını, bu özelliği ile de ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydeden Doany, sundukları 3 noktadan fiber yedekli erişim hizmeti ile müşterilerine her durumda sürekli erişim olanağı sağladıklarını da belirtti.

Veri merkezinin 22 odadan oluştuğu bilgisini veren Doany, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Her odada 203 kabinet bulunuyor. Toplam kabinet sayımız ise 4.466 olacak. Çevreye uyumlu yeşil bina özelliğine de sahip olan veri merkezimiz için, uluslararası standartlarda yeterlilik belgesi olan Tier3 Dizayn Belgesi aldık. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, güçlü altyapımız ve yarının teknolojisine yatırımlarımız ile Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Veri Merkezi Paul Doany Türk Telekom

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