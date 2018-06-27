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Türk Telekom'dan Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin Bilgilendirme Dokümanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:42 | Son Güncelleme

Türk Telekom'dan Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin Bilgilendirme Dokümanı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 19 Temmuz'da gerçekleştirecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Bilgilendirme Dokümanı yayımladı.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Bilgilendirme Dokümanı daha önce açıklanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği'ne eklendi.

Açıklamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyeleri'nin Doç. Dr. Fuat Oktay, Fahri Kasırga, İbrahim Eren ve Yiğit Bulut'tan oluştuğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak
istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu
bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek
istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir iş günü önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen 'kısıtlamanın' kaldırılması gerekmektedir."

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Bilgilendirme Dökümanı Türk Telekom

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