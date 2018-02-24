İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un geçen yılın sonu itibarıyla 54 ile ulaşan "İnternetle Hayat Kolay" projesi, 2018 sonunda 81 ile yayılmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi “İnternetle Hayat Kolay” 2018 yılı sonunda 81 ile yayılmayı hedefliyor. Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak herkes için bilgiye erişim imkanı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler’in desteklediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden kaliteli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik büyüme ve eşitsizliklerin azaltılması hedeflerine de hizmet eden projede, internet okuryazarlığı eğitimleri, Türkiye’nin her yerindeki 300 gönüllü genç tarafından veriliyor.