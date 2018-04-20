Türk Telekom'un "Teknoloji Seferberliği Projesi" kapsamında teknoloji sınıfı olarak tasarlanan "Gezici Eğitim Tırı"nda 21-22 Nisan tarihlerinde Adıyamanlı kadınlara internet eğitimi verilecek.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, ilk etabını geçen yıl 5 bin kadına ulaşarak gerçekleştirdikleri projenin ikinci döneminde

hedefin, iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu bildirdi.

Dursun, teknolojiye ayak uydurmak isteyen, "internette ben de varım" diyen kadınlara sosyal medya, e-devlet ve günlük hayatı

kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkanlarına ilişkin bilgi vereceklerini ifade etti.

Adıyaman'daki eğitimlerin 21-22 Nisan tarihlerinde Kadın ve Gençlik Merkezi önünde konumlanacak gezici eğitim tırında verileceğini belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kadınlara yönelik teknoloji

seferberliğinin ikincisini başlattı. Teknoloji seferberliği kapsamında Türkiye'yi dolaşacak olan gezici eğitim tırında toplam 24 ilde 34 farklı noktada kadınlara teknoloji eğitimi verilecek.

Eğitimlerde kadınlara internet ve mobil uygulamalar içinde başta sosyal medya olmak

üzere günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalar, e-devlet platformlarının kullanımı ve

internetten alışveriş gibi konular anlatılacak.

Türk Telekom akademi tarafından verilecek eğitimler, 40 kişilik sınıflarda günde 2 kez 2'şer

saat olmak üzere düzenlenecek. Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika ve bakım setinin yanı sıra her gün başarılı bir katılımcıya da bir cep telefonu hediye edilecek. Hattını Türk

Telekom'a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve

cihaz indirimlerinin sahibi olacak."