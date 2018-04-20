Türk Telekom'un "Teknoloji Seferberliği Projesi" kapsamında teknoloji sınıfı olarak tasarlanan "Gezici Eğitim Tırı"nda 21-22 Nisan tarihlerinde Adıyamanlı kadınlara internet eğitimi verilecek.
Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, ilk etabını geçen yıl 5 bin kadına ulaşarak gerçekleştirdikleri projenin ikinci döneminde
hedefin, iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu bildirdi.
Dursun, teknolojiye ayak uydurmak isteyen, "internette ben de varım" diyen kadınlara sosyal medya, e-devlet ve günlük hayatı
kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkanlarına ilişkin bilgi vereceklerini ifade etti.
Adıyaman'daki eğitimlerin 21-22 Nisan tarihlerinde Kadın ve Gençlik Merkezi önünde konumlanacak gezici eğitim tırında verileceğini belirten Dursun, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kadınlara yönelik teknoloji
seferberliğinin ikincisini başlattı. Teknoloji seferberliği kapsamında Türkiye'yi dolaşacak olan gezici eğitim tırında toplam 24 ilde 34 farklı noktada kadınlara teknoloji eğitimi verilecek.
Eğitimlerde kadınlara internet ve mobil uygulamalar içinde başta sosyal medya olmak
üzere günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalar, e-devlet platformlarının kullanımı ve
internetten alışveriş gibi konular anlatılacak.
Türk Telekom akademi tarafından verilecek eğitimler, 40 kişilik sınıflarda günde 2 kez 2'şer
saat olmak üzere düzenlenecek. Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika ve bakım setinin yanı sıra her gün başarılı bir katılımcıya da bir cep telefonu hediye edilecek. Hattını Türk
Telekom'a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve
cihaz indirimlerinin sahibi olacak."
Eğitimlere katılmak isteyen kadınların "turktelekom.com.tr"den kayıt oluşturabilecekleri, "0553
925 39 39" ve "0553 926 39 39" numaralı rezervasyon hatlarını arayabilecekleri bilgisini veren Dursun, ayrıca "www.seninzamanin.com" adı altında kadınlara özel bir portal
oluşturduğunu, sağlıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yer aldığı portalda, annelere yönelik
öneriler, pratik yemek tarifleri ve kültürel etkinliklerin de yer aldığını ifade etti.
Dursun, eğitimlere anneleriyle birlikte katılacak çocuklar için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı kurulacağını bildirdi.
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