Türk Telekom'un yeni genel müdürlük binası açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un, Siber Güvenlik Merkezi ve Hizmet Yönetim Merkezi’nin de içinde bulunduğu yeni genel müdürlük binası Ankara'da açıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Ankara'daki yeni genel müdürlük binasının açılış töreni gerçekleştirdi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türk Telekom üst düzey yöneticileri ile Türk Telekom okulları öğrencileri, gazi ve şehit ailelerinin yanı sıra pek çok davetli katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO’su Doany, Türk Telekom’un özelleştirmeden bu yana gayrimenkul alanındaki yatırım harcamalarının 1,6 milyar TL’yi aştığını belirterek, “Yıllardır Türkiye’nin dijital dönüşümü için ülkemizin geleceğine yatırım yapıyor, 42,6 milyon abonemize mükemmel müşteri deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Hedeflediğimiz kusursuz hizmet anlayışı için yüksek iş verimi sağlayacak çalışma mekanları da büyük önem taşıyor. Türk Telekom’a yakışır nitelikte inşa etmiş olduğumuz akıllı ve çevre dostu yeni genel müdürlük binamız ile kaynaklarımızı daha verimli ve etkin şekilde kullanırken hizmet kalitemizi de arttırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

\ - “Son teknolojinin tüm imkanlarını seferber ettik” Doany, yeni genel müdürlük binası ile Ankara’da farklı konumlarda dağınık olarak hizmet veren pek çok hizmet birimini tek bir merkezde topladıklarını aktararak, “Bu sayede pek çok farklı maliyet kaleminden de tasarruf etmiş olacağız. Son teknolojinin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz, Türk Telekom’un sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımını başarıyla yansıtan yeni binamız, modern tasarımı, akıllı teknolojisi ve çevre dostu yapısıyla şimdiden başkentin örnek alınacak sembol binalarından biri konumuna geldi.” değerlendirmesinde bulundu. 204 metre yüksekliğiyle başkentin en yüksek ofis kulesi olma özelliğini taşıyan 36 katlı binanın Türk Telekom’un Ankara yerleşkesinin merkezinde şehrin siluetine renk kattığını ifade eden Doany, yeni binanın konsepti ve özellikleri hakkında şunları kaydetti: "Yaklaşık bin 600 personelimizin çalışacağı 55 bin metrekare kapalı alana sahip binamızın hizmete girmesi ile birlikte Türk Telekom’un tüm teknik yönetim merkezlerini de tek bir yerde toplamış bulunuyoruz. Baza bloğunda yaklaşık 600 kişilik bir konferans salonu, sergi alanı ve kafeteryanın yanı sıra Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi (SOC), Türkiye’nin en büyük Şebeke Yönetim Merkezi (SMC), Mükemmeliyet Merkezi ve Kriz Merkezi gibi kritik yönetim merkezlerimiz yer alıyor. Kule binamız, Ankara’da çift cephe uygulamasının yapıldığı ilk ve tek bina olmasının yanı sıra Türk Telekom tarihinde Dinamik UPS’lerin ilk olarak kullanıldığı bina olma özelliğini de taşıyor.”

Açılış sonrası binayı gezen Başbakan Binali Yıldırım, Türk Telekom CEO’su Doany’den binanın akıllı teknolojileri ve Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi hakkında bilgi aldı. \ - Türk Telekom Okullarından Mehmetçik Sergisi Davet kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yer alan Türk Telekom okullarında yıl içinde “Bir Kahramanlık Destanı Mehmetçik” temasıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı. Eser sahibi öğrenciler ödüllerini Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin elinden aldı. İkili bir yapı olarak tasarlanan Türk Telekom’un yeni genel müdürlük binası, 204 metre yüksekliğindeki 36 katlı kule bloğu ile Türk Telekom’un tüm teknik yönetim merkezlerinin bir araya toplandığı yatay baza bloğundan oluşuyor. Yeni genel müdürlük binası Ankara’nın en yüksek binası olmasının yanı sıra modern tasarımıyla da dikkati çekiyor. Çağdaş ofis konsepti ile kentin dönüşümüne örnek olacak binada, alternatif bir çalışma ortamı sunularak çalışan verimliliğinin artırılması hedefleniyor.