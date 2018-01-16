Türk Temsil Heyeti Başkanlığından Kosova'daki down sendromlulara destek

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'nın başkenti Priştine'deki sivil toplum kuruluşu Down Syndrome Kosova (DSK) merkezinin restorasyonunu gerçekleştirdi.

Down sendromlu çocuklara terapi hizmeti sunan DSK merkezinin Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca restore edilmesi nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

Törene Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, KFOR Türk Temsil Heyeti Komutanı Albay Cem Sinan Barım, DSK Müdürü Sebahate Beqiri Hajdini'nin yanı sıra DSK çalışanları ile çocuklar katıldı.

Bakan Bytyqi yaptığı konuşmada, Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkür ederek, "Özel ihtiyaçlı çocuklara şartlar oluşturmak, sorumluluktan öte bir misyondur." dedi.

Büyükelçi Kılıç da bu projenin önemine değinerek, bu kuruluşta yaptıkları çalışmalardan dolayı Kosovalı Bakanı ve DSK müdürünü tebrik etti.

Türkiye'yi dost ve kardeş ülke olarak görmeye devam etmeleri gerektiğini dile getiren Kılıç, "Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu çok önemli projeyi Türkiye'nin, Türk halkının ve Türk dostlarınızın, Kosova'ya, Kosova'daki dostlarımıza uzanan sevgi elinin bir diğer tezahürü olarak da lütfen kabul ediniz." ifadelerini kullandı.