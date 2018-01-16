Türk Temsil Heyeti Başkanlığından Kosova'daki down sendromlulara destek

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'nın başkenti Priştine'deki sivil toplum kuruluşu Down Syndrome Kosova (DSK) merkezinin restorasyonunu gerçekleştirdi.
Down sendromlu çocuklara terapi hizmeti sunan DSK merkezinin Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca restore edilmesi nedeniyle açılış töreni düzenlendi.
Törene Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, KFOR Türk Temsil Heyeti Komutanı Albay Cem Sinan Barım, DSK Müdürü Sebahate Beqiri Hajdini'nin yanı sıra DSK çalışanları ile çocuklar katıldı.
Bakan Bytyqi yaptığı konuşmada, Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkür ederek, "Özel ihtiyaçlı çocuklara şartlar oluşturmak, sorumluluktan öte bir misyondur." dedi.
Büyükelçi Kılıç da bu projenin önemine değinerek, bu kuruluşta yaptıkları çalışmalardan dolayı Kosovalı Bakanı ve DSK müdürünü tebrik etti.
Türkiye'yi dost ve kardeş ülke olarak görmeye devam etmeleri gerektiğini dile getiren Kılıç, "Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu çok önemli projeyi Türkiye'nin, Türk halkının ve Türk dostlarınızın, Kosova'ya, Kosova'daki dostlarımıza uzanan sevgi elinin bir diğer tezahürü olarak da lütfen kabul ediniz." ifadelerini kullandı.
Albay Barım ise bu projeyi gerçekleştirdiklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak biz down sendromlu çocuklarımızın profesyonel bir eğitim alarak içinde bulundukları toplumun bir parçası olmalarının, kendi başlarına hayatın içinde yer almalarının ve birey olarak temsil edilmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
Öte yandan DSK Müdürü Hajdini merkez restorasyonunu gerçekleştirdiklerinden dolayı Türk Temsil Heyeti Başkanlığına ve bu kuruluşta yaptıkları çalışmalardan dolayı DSK çalışanlarına teşekkür etti.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, down sendromlu çocukların kullandığı merkezi yaklaşık 7 bin avroya restore etti.
KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve DSK arasında 6 Aralık 2017'de DSK merkezinin onarılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalanmıştı.
(AA)
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