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Türk tiyatro yönetmeninden Gürcüce oyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Tiflis Şota Rustavelli Tiyatro ve Film Üniversitesinde doktora yapan Gamze Tanrıvermiş'in yönetmenliğini üstlendiği "Mutlu Günler" oyunu Gürcü tiyatroseverler ile buluştu

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Şota Rustavelli Tiyatro ve Film Üniversitesinde doktora yapan Gamze Tanrıvermiş'in yönettiği "Mutlu Günler" oyunu, Gürcü tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Gürcistan'da bu alanda doktora yapan ilk Türk olan Tanrıvermiş'in yönettiği tek perdelik oyunun prömiyeri, Rustavelli Tiyatro ve Film Üniversitesi sahnesinde gerçekleştirildi.

Tanrıvermiş tarafından Gürcüce perdeye aktarılan Samuel Beckett'in "Mutlu Günler" eseri, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Oyunun prömiyerine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik Müsteşarı Muteber Kılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, MÜSİAD Tiflis Ofisi yetkilileri, Türk ve Gürcü İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Celal Sancar, GÜRTİAD yetkilileri, Türk iş adamları ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Oyunun gösterimi sonrası sahneye çıkan Tanrıvermiş, Gürcüce sahnelenen bir tiyatro eserinin yönetmenliğini Türk vatandaşının üstlenmesinin Gürcistan'da ilk olduğunu vurguladı. Bundan büyük bir sevinç duyduğunu dile getiren Tanrıvermiş, projeye verdikleri maddi ve manevi destek için GÜRTİAD ve MÜSİAD yetkililerine teşekkür etti.

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