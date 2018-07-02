HABER

"Türk turizm endüstrisinin, turistlere ihtiyacı var. İşte bu da biziz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov: - "Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var. İşte bu da biziz. Biz buraya gelmeye, para vermeye, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız. Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov, milyonlarca Rus vatandaşının tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geldiğini bildirdi.

Kemer Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Erkhov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Erkhov, Türkiye genelinde nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu, milyonlarca Rus vatandaşının da çok sevdikleri Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.

Özellikle güney bölgelerinin havasının çok güzel olduğuna dikkati çeken Erkhov, "Bizim birçok vatandaşımız buralarda yaşıyor ve milyonlarca Rus vatandaşı tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geliyor. Zaten bu bölgelerdeki Rus turist fazlalığı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız"

İhtiyaç duydukları güneş, deniz ve tatil imkanlarının, Antalya'da bolca bulunduğunu dile getiren Erkhov, şunları kaydetti:

"Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var. İşte bu da biziz. Biz buraya gelmeye, para vermeye, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız. Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız. Vatandaşlarımız da burada konfor ve güvenlik konularını ön planda tutuyorlar ve bunları burada gördükleri için geliyorlar, bu da sevindiriyor bizi. Sizlere de yardımlarınızdan ve Ruslar için yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Güneye gelmişken vatandaşlarımıza bu kadar büyük yardımlar yapan bir ilçeye uğramadan gitmek olmazdı."

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de birçok Rus vatandaşının Türkler ile evlenerek mutlu şekilde Kemer'de yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye verildi.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Dernek başkanından CHP'lilere 'siyasi konuşma' sitemiDernek başkanından CHP'lilere 'siyasi konuşma' sitemi
AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey V. Erkhov

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.