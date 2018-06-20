Türk üniversiteleri Nijerya'da tanıtıldı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 14 üniversite, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"nda Nijeryalı öğrencilere tanıtıldı.

Türkiye Ekonomi Bakanlığının desteklediği ve Turkey Study Center'ın organize ettiği fuara, eğitim faaliyetleri ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla Türkiye ve KKTC'den 14 üniversitenin temsilcisi katıldı.

Fuar organizatörlerinden Muhammet Aralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Türkiye'den 12, KKTC'den ise 2 üniversitenin katıldığını söyledi.

Üniversite temsilcilerinin Nijeryalı öğrencilere Türkiye'deki üniversiteler ve eğitim fırsatları hakkında bilgi verdiğini dile getiren Aralı, "Buradaki amacımız, Türkiye'deki eğitim imkanlarını Afrikalı öğrencilere tanıtmak ve Afrika ile olan kardeşlik bağımızı daha da genişletmek." ifadelerini kullandı.

- Nijeryalılardan Türk üniversitelerine büyük ilgi

Nijerya Burs Komisyonu Başkanı Fatma Ahmad ise Türkiye'deki üniversitelerin Nijerya'da tanıtılmasından memnun olduklarını belirterek, "Bu fuara Türkiye'den birçok üniversitenin katılması beni çok şaşırttı ve çok sevindim. Umarım birçok öğrenci Türkiye'de okumaya gider." diye konuştu.

Fuara katılan Nijeryalı öğrencilerden Wanfa Roisa, daha önce İngiltere'de okumak istediğini ancak fuara katıldıktan sonra fikrinin değiştiğini aktardı.

Roisa, makina mühendisliği bölümünde okumak istediğini belirterek, "Aslında hep İngiltere'de okumak istiyordum ama bugün Türkiye'deki üniversiteler hakkında bilgi alınca fikrim değişti. Aldığım bilgilere göre Türkiye kaliteli bir eğitime sahip." dedi.

