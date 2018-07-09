Türk üniversiteleri Süleymaniyeli öğrencilerle buluştu

SÜLEYMANİYE (AA) - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 30 üniversite, Irak'ın Süleymaniye kentinde ilk kez düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"nda Türkiye'deki eğitim fırsatlarını anlattı. Türkiye ve KKTC'den özel ve devlet üniversitelerinin katıldığı bir günlük fuar, Süleymaniye'de bir otelde gerçekleştirildi.

Fuarın organizatörü Simko Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil ve Duhok'ta 6'ncısı gerçekleştirilen fuarı, ilk defa Süleymaniye'de de açtıklarını söyledi.

Türk üniversitelerinin bölgede giderek ilgi odağı haline geldiğini belirten Abdullah, "Son yıllarda binlerce Iraklı öğrenci, Türkiye ve KKTC üniversitelerinde kayıt yaptırarak okumaya başladı." ifadesini kullandı.

Fuara katılan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrenim gören Iraklı Niyaz Ali, "Türk üniversitelerinin seviyesi dünya genelinde iyi bir durumda ve eğitim kalitesi yüksek." dedi.

Fuar, geçen hafta Erbil ve Duhok kentlerinde de açılmıştı.

