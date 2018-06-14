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Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.


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