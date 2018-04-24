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Türk ve Alman öğrencilerden 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:48 | Son Güncelleme

Köln'de düzenlenen şenlikte öğrenciler Türkçe ve Almanca şiirler okudu - Şenlikte Almanca sunulan Hacivat-Karagöz gölge oyunu beğeni topladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk ve Alman öğrenciler birlikte kutladı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Köln'ün Buchheim semtindeki St. Theresia İlkokuluda Türkçe Öğretmeni Kadriye Doğan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte 2 dilde şiirler okundu.

Öğrencilerin dans gösterilerine yer verilen etkinlikte Hacivat ve Karagöz gölge oyunu Almanca olarak sunuldu.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, milli sınırların ötesinde dünya çocuk şenliği olarak kutlanmasına öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Köln Yunus Emre Enstitüsü St. Theresia İlkokulu

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