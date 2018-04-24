Türk ve Alman öğrencilerden 23 Nisan kutlaması

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk ve Alman öğrenciler birlikte kutladı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Köln'ün Buchheim semtindeki St. Theresia İlkokuluda Türkçe Öğretmeni Kadriye Doğan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte 2 dilde şiirler okundu.

Öğrencilerin dans gösterilerine yer verilen etkinlikte Hacivat ve Karagöz gölge oyunu Almanca olarak sunuldu.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, milli sınırların ötesinde dünya çocuk şenliği olarak kutlanmasına öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.