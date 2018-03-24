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Türk ve Alman turistler karanfillerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Frankfurt'tan Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen sezonun ilk turist kafilesini taşıyan uçak için pistte su takı oluşturuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen sezonun ilk turist kafilesini taşıyan uçak için pistte su takı oluşturuldu, yolcular karanfillerle karşılandı.

Frankfurt Havalimanı'ndan 168 yolcusuyla havalanan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na inişinde itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti.

Uçaktan iner inmez karanfillerle karşılanan Türk ve Alman yolcuların yaşadıkları sevinç dikkati çekti.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, karşılama töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl sezonu geçen yıldan daha erken açtıklarını söyledi.

Bunun turizm potansiyeli açısından önemli olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu gelişme bizi oldukça memnun etti. İnşallah sezonu çok yüksek bir doluluk oranıyla tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

Bu yılki rezervasyonlarda artış yaşandığına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Rezervasyonlara baktığımızda yüzde 60'lık artış söz konusu. Bu, bizi çok mutlu etti. Geçen yıl sadece 100 uçuşla operasyon yapan firmanın, bu yıl bin uçuş yapacağı haberini aldık. Bu, bütün sezonun bizim açımızdan çok verimli geçeceğini gösteriyor. Ülkemizin turizm potansiyelini tüm dünyaya güzel bir şekilde sunacağız."

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bodrum Frankfurt Meeting Point Türkiye Milas-Bodrum havalimanı Muğla uçuş

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