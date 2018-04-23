Türk ve Avrupalı minikler arasında ‘masal paylaşımı’

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın değişik ülkelerinde eğitim gören öğrenci ve öğretmenler, ‘Erasmus K2 Projesi’ kapsamında farklı kültürleri tanıyarak kendi geleneksel masallarını anlatıyor. ‘Avrupa masalları bir araya geliyor’ isimli proje kapsamında Letonya’dan İspanya’ya kadar pek çok ülkede sunum yapan ve birçok da yabancı öğretim üyesi ve öğrenciyi misafir eden Eskişehir Münir Raif Güney İlkokulu öğretmenleri, bu çalışma ile unutulan masal kahramanlarını öğrencilere ve velilere yeniden hatırlatmayı hedefliyor. Proje kapsamında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin aktif rol oynadığını dile getiren Münir Raif Güney İlkokulu İngilizce Öğretmeni Nagehan Karataş, “Projemizde, unutulan masal kahramanlarını öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize yeniden hatırlatmak istedik. Biz öğretmenler yurt dışında Letonya’da ve İspanya’da toplantılar yaptık. Hazırladığımız aktiviteleri, öğrencilerin hazırladığı aktiviteleri, yaptıkları resimleri, canlandırmaları orada sunduk. Bu şekilde kendi masal kahramanlarımızı tanıtmış olduk. Oradan döndüğümüzde de Letonya’nın ulusal masalını öğrencilerimize tanıttık ve bu masalı okuttuk. Bu masalla ilgili yeniden sorular cevapladılar. Bu şekilde Letonya’nın kültürünü tarihini bir şekilde öğrenmiş oldular. Kendi masallarımızdan, Keloğlan masallarını da yeniden resimlendirdiler. Onları da kitap haline çevireceğiz. Bu şekilde aktiviteler yaptık. Yapılan araştırmalara göre masal okuyan çocuklar, masal dinleyen çocuklar; zeka olarak, duygusal olarak birçok yönden gelişim gösteriyorlar. Ayrıca bu masallar öğrencilerimizin, çocuklarımızın, yaratıcı düşünme becerilerini, problem çözme becerilerini geliştiriyor. Proje sadece kahramanları hatırlamak değil de öğrencilerimiz birçok yönden geliştirmek, yabancı kültürleri tanıtmak, İngilizce olarak ikinci dillerini geliştirmek; başka ülkelerin çocuklarıyla tanışmalarını, kaynaşmalarını, onlara karşı olan ön yargılarını yıkmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

"Farklı kültürleri gördük"

Proje ile farklı kültürleri görme imkanı bulduklarını ve bu durumun da kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirten Münir Raif Güney İlkokulu birinci sınıf öğretmeni Ali Ayhan Enes, “Öncelikle farklı kültürleri gördük. Ben İspanya grubunun bir üyesiydim. İspanya’ya gittim. Orada yaklaşık 8 gün kaldık. Öğretmen arkadaşları tanıdık. Okulları gezdik. Oradaki eğitim-öğretimi ve öğrencilere bakış açısını öğrendik. Dünya masalları kapsamında bizim Keloğlanımız veya Nasrettin Hocamız, onları tanıtmaya çalıştık. Onların hikayelerinde biz rol üstlendik. Dramatizasyon yaptık. Dolayısıyla masalları ayağa kaldırma çerçevesi içerisinde öğrenci gibi rol almış olduk” ifadelerini kullandı.

"Çocukların masallara olan ilgisi arttı"

Projenin, Türk çocukları için çok büyük bir şans olduğunu dile getiren Münir Raif Güney İkokulu İngilizce Öğretmeni Deniz Yıldırım ise şunları kaydetti:

“Çocuklara şöyle katkısı oldu bence; tabi ki masallara olan ilgisi arttı. Masalların varlığı hakkında bir farkındalık oluştu. Ama en çok da İngilizce’ye olan merakları arttı. İngilizce’ye olan merakları, sevgileri arttığı zaman öğrenmeleri daha kolay oluyor. Diğer ülkelerdeki masalları görmek oradaki konuşmaları, oradaki öğrencileri; öğretmenleri görmek onların çok ilgisini çekiyor. Bu anlamda öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum projenin.”

Projede aktif rol oynayan Münir Raif Güney İlkokulu öğrencileri de proje sayesinde birçok farklı masal kahramanını tanıdıklarını, bu sebeple de çok mutlu olduklarını dile getirdi.