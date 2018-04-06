Türk ve Azerbaycanlı turizmciler Bakü'de buluştu

Üst düzey temasların kardeşliğin en açık ispatı olduğunu vurgulayan Özoral, "Fakat halklar arasındaki ziyaretin oranı maalesef yüksek değil. Türkiye'den buraya gelen insanların sayısı maalesef yeterli değil. Birbirimizi daha yakından tanımamız çok önemli. Çünkü 'Bir millet, iki devletiz'. Türkiye'nin 80 milyon vatandaşının her birinin burayı gelip görmesini arzu ediyorum. Bu yakınlaşmamız her iki ülkenin gücüne güç katacak en büyük unsur. Türkiye ne kadar güçlü olursa Azerbaycan, Azerbaycan ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacaktır." diye konuştu.

Bakü'de bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın kültür ve turizm bakanlıkları yetkilileri ile dün başlayan 17. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AİTF 2018) katılımcıları, turizm sektörünün birlik ve firma temsilcileri katıldı.

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycanlı turizmciler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin resepsiyonunda bir araya geldi.

Turizmcilerden Türkiye'yi Azerbaycan'a, Azerbaycan'ı da Türkiye'ye anlatmalarını isteyen Özoral, şöyle devam etti:

"Özü bir, sözü bir, geçmişi bir, dini bir iki devlet, bir milletiz. Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı bu sene itibarıyla Azerbaycan olacaktır. Azerbaycan'da da petrol dışı ekonomide en büyük yatırımcı Türkiye. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan'a her türlü yardımı sağlamaya çalıştık. En büyük desteklerimizden biri de insan kaynaklarının yetiştirilmesi alanında oldu. Fakat yaptıklarımız yeterli değil. Önümüzde daha gidecek çok yol var. Azerbaycan turizm sektörünü geliştiriyor. Bu konuda Azerbaycan'a ne kadar yardımcı olursak bu iki ülkenin de yararına olur."

Azerbaycan Turizmciler Birliği (AZTA) Yönetim Kurulu Üyesi Göydeniz Kahramanov da Türk insanını kardeşleri olarak gördüklerini dile getirdi.

Her zaman Türkiye'nin desteğini gördüklerini anlatan Kahramanov, "Biz AZTA olarak Türk turizm kuruluşlarının tecrübesinden çok faydalandık. İş birliğini bugün de sürdürüyoruz." dedi.

Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi ise Türkiye'nin artık turizmde dünyada en iddialı ülkelerden biri haline geldiğini ve ilk 10'dan 5'e yükselmekte olduğunu söyledi.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın da turizm sektöründe çok önemli adımlar attığını ifade eden Çiftçi, bu konuda Azerbaycan'ı desteklediklerini belirtti.