Türk ve Gürcü turizmciler Tiflis'te bir araya geldi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 20'nci Uluslararası Kafkas Turizm Fuarı kapsamında, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Türk turizmciler ve iş adamları ile Gürcistan turizm sektörün temsilcileri için resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda Gürcü ve Türk turizm sektörün temsilcileri ile Gürcistan'daki Türk iş adamları bir araya geldi.

Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTAİD) Başkanı Celal Sancar, Türk iş adamları, Gürcistan turizm sektörünün temsilcileri, Türk Hava Yolları (THY) Tiflis Ofisi Müdürü Şerafettin Ekici, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Direktörü Selçuk Baş ile Tiflis Maarif Vakfı Okulları Müdürü Taner Canpolat ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Büyükelçi Yazgan, "Turizm misafirperverlikle başlıyor. Türkiye ve Gürcistan bu konuda pek çok ülkeden çok daha önde, genetik bir materyale sahip. İki ülke de petrol ve doğalgaza sahip değil ama doğal kaynaklar ve zengin tarihleri var. Turizmciler bu avantajları iyi değerlendirmeli." dedi.