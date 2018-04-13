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Türk ve Gürcü turizmciler Tiflis'te bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından, Türk ve Gürcü turizmciler için bir resepsiyon verildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 20'nci Uluslararası Kafkas Turizm Fuarı kapsamında, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Türk turizmciler ve iş adamları ile Gürcistan turizm sektörün temsilcileri için resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda Gürcü ve Türk turizm sektörün temsilcileri ile Gürcistan'daki Türk iş adamları bir araya geldi.

Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTAİD) Başkanı Celal Sancar, Türk iş adamları, Gürcistan turizm sektörünün temsilcileri, Türk Hava Yolları (THY) Tiflis Ofisi Müdürü Şerafettin Ekici, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Direktörü Selçuk Baş ile Tiflis Maarif Vakfı Okulları Müdürü Taner Canpolat ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Büyükelçi Yazgan, "Turizm misafirperverlikle başlıyor. Türkiye ve Gürcistan bu konuda pek çok ülkeden çok daha önde, genetik bir materyale sahip. İki ülke de petrol ve doğalgaza sahip değil ama doğal kaynaklar ve zengin tarihleri var. Turizmciler bu avantajları iyi değerlendirmeli." dedi.

Fatma Ceren Yazgan, turizm ile beraber iki ülke arasındaki iş bağlarının daha da geliştirilmesinde MÜSİAD ve GÜRTİAD'ın etkili faaliyet gösterdiğini kaydederek, katkı için teşekkür ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiftçi ise Türkiye ile Gürcistan arasında turizm alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve bu alanda daha başarılı olunabilmesi için Türkiye olarak Gürcistan'da düzenlenecek turizm programlarında daha aktif yer alacaklarını söyledi.

Programda davetliler için Türk halk oyunları gösterisi yapıldı ve Türk yemekleri ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan turizm

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