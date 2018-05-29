Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve İran'ın önde gelen ressamları, "Grand Opening" sergisinde bir araya geldi.

Kültürler arasında köprü kurması amaçlanan sergi, Galata'da bulunan "7 Art Gallery"nin açılış sergisi olarak sanatseverlerle buluştu.

Galeri yöneticisi Mihriban Öztürk, çağdaş sanata ağırlık verdiklerini ve birçok farklı ülkede uluslararası işlere imza attıklarını söyledi.

İran kültürüyle yakından ilgilendiğine işaret eden Öztürk, "Ortağım Mecid Ahmedi de İranlı bir iş adamı ve koleksiyoner. Menajerliğini yaptığım çok fazla İranlı sanatçı da var. Onları Türkiye'ye ve Avrupa'ya götürmek için bir iş birliği yapıyorduk. Ortağımla amaçlarımızı birleştirip bu galeriyi açtık. Galeride pek çok ülkeden sanatçıyı da ilerleyen günlerde ağırlayacağız." diye konuştu.

Öztürk, galeride heykeltıraşlar ve fotoğraf sanatçılarına da çokça yer vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 3 aylık takvimimiz dolu ama ondan sonrası için planlamalarımızı yapıyoruz. Sadece sergilere değil, atölye çalışmalarına, sosyal sorumluluk projelerine, çalıştaylara da yer vereceğiz. Yeni fikirlere de açığız. Elle yapılmış, gönül verilmiş her şey bizim için sanat ve biz sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz."