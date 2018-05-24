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Türk ve Kanada polisinden ortak operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Türk ve Kanada polisinden ortak operasyon

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Kanada polisinin ortak operasyonu sonucu Samsun'da çocuk pornosu paylaşımı yapan bir kişi yakalandı.

Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisi ile irtibatlı yaptıkları operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden çocuk pornosu paylaşımı yaptığı iddia edilen V.B'yi (40) İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk pornosu Kanada Polisi operasyon Samsun Samsun Emniyet Müdürlüğü tutuklama

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