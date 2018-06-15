İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmirli gönüllü öğretmenler, aynı sınıfta eğitim alan ancak birbirinden uzak kalan Türk ve Suriyeli öğrencilerle onların ailelerini "Aynı Güneşin Altında" başlıklı projede buluşturdu. Buca ilçesindeki Recep Ersayın İlkokulu öğretmenleri, okuldaki 240 Suriyeli öğrencinin uyum konusunda sıkıntı yaşadığını tespit edince sanatsal etkinliklerden oluşan ve aileleri de kapsayan bir çalışmaya imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Türnüklü'den de destek alan öğretmenler, "Aynı Güneşin Altında" adını verdikleri projeyle Türk ve Suriyeli öğrencilere sanat yoluyla ulaşmaya çalıştı. Çocuklar, üniversite ve okul iş birliğinde özel sınıflarda küçük gruplar halinde müzik ve resim yapmaya başladı, film atölyelerine katıldı. Bu arada çocukların aileleriyle iletişime geçen öğretmenler, velilere yönelik sertifika programları ve iş eğitimleri de düzenledi. Çocuklar, birlikte Arapça ve Türkçe şarkıları söyleyip barış temalı resimler yaparken, Türk ve Suriyeli aileler de birbirleriyle dostluk kurdu.

Öğrencilerin dostlukları ise 10 yaşındaki Suriyeli Rim Karaca'nın barış temalı resmiyle renklendi. - "Artık birbirlerine isimleriyle hitap ediyorlar" Recep Ersayın İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Esra Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki 240 Suriyeli öğrencinin gruplar haline dolaştığını, bu anlamda bir ayrışma oluştuğunu tespit ettiklerini söyledi. "Kalplere dokunmak" ve çocukları arkadaş yapmak istediklerini anlatan Şahin, "Suriyeli çocukların Türk sistemine entegrasyonunu sağlamayı amaçladık. Sadece çocuklara değil, velilere de ulaştık. Aileler sayesinde önyargıların azalacağını düşündük." dedi. Şahin, proje kapsamında ailelerin ve çocukların birlikte zaman geçirdiğini, gezilere katıldığını, geleneksel bahçe oyunları oynadıklarını vurguladı. Kısa film ve resim terapileri yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu: "Çocuklar artık birbirlerine isimleriyle hitap ediyorlar. Suriyeli ve Türk aileler birbiriyle görüşüyor. Entegrasyon çalışmalarında model okul olma aşamasındayız, projemizi de bakanlığa sunduk. Çalışmamızı Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra UNICEF'e de gönderdik. Türk ve Suriyeli çocukların ortak yaptığı resimleri, şarkı söylerken çekilen anları ve diğer tüm dostluk görüntülerini ilettik."