Türk ve Suriyeli çocuklar sinema etkinliğinde buluştu

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk ve Suriyeli çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Jandarma ekiplerince araçlarla evlerinden alınan yaklaşık 50 Türk ve Suriyeli çocuk, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret etti.
Daha sonra kent merkezindeki bir sinema salonuna götürülen çocuklar, "Cüce Dedektif Şerlok" adlı filmi izledi.
Suriyeli Büşra Muhammed, gazetecilere, filmi çok beğendiklerini, kendilerini düşünerek böyle bir etkinlik düzenlendiği için mutlu olduklarını söyledi.
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